Ameerikas on traditsioon, et president kutsub suurte profiliigade tšempionid endale külla võitu tähistama. Tavapäraselt lõbus ja pidulik sündmus on Donald Trumpi ajal tekitanud kõvasti sekeldusi.



Üleeile tühistas ta järsult Super Bowli võitjate vastuvõtu Valges Majas, kui pea ligi pooled Philadelphia Eaglesi mängijatest ja treeneritest olid kavatsenud üritust boikoteerida, kirjutas New York Times.

Tekkinud olukorra põhjustas Trumpi nõudmine, mille kohaselt pidanuks sportlased NFL finaalmängul hümni ajal mitte ühele põlvele laskuma, vaid püsti seisma.



Eile teatas tänavuse NBA finaalseerias osalevate klubide Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriorsi tähed LeBron James ning Kevin Durant, et vahet pole, kumb meistriks tuleb, Trumpile külla ei minda.



"Ma ei ole üllatunud, see on nii temalik käitumine," kommenteeris James Trumpi otsust Eagles'i käik tühistada. "Ma tean, et vahet pole, kes seeria võidab, keegi ei taha nagunii seda kutset. Golden State või Cleveland (Trumpi juurde) ei lähe."



"Mida muud temast oodata on?" küsis Durant. "Kui keegi ütleb, et nad ei taha Valgesse majja tulla, siis Trump võtab oma kutse tagasi. Tore, et kutid jäävad oma veendumustele kindlaks. Olen kindel, et võitja ei lähe temaga kohtuma."



Ei tasu unustada, et mullu tühistas Trump meistriks tulnud Warriorsi kutse.