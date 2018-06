Eile šokeeris Eesti korvpalliüldsust uudis, et Tartu ülikool otsustas lõpetada senise elukutselistest mängijatest koosneva meeskonna tegevuse. Edaspidi hakkavad nad toetuma üliõpilasspordile ning eelkõige kohalikule järelkasvule.



Vikerraadio saates "Uudis+" lahkas teemat Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees Harry Lemberg. Kuigi Tartu keskendub profispordi asemel amatöörspordile, leidis ta, et pikem eesmärk on hoopiski professionaalsemaks muutuda.

„Professionaalsus on väga mitmetahuline aspekt," arutles ta. "Et otse vastupidi, meie töö peaks minema veelgi professionaalsemaks, et Tartu korvpall oleks olemas, jätkusuutlik ja esinduslik nagu ta oli 2000. alguses, et (Tartu korvpall) saaks olema Tartu nägu."



Mis siis ikkagi sai tänavu Eesti meistrivõistlustelt hõbemedali võitnud klubile saatuslikuks?

"Loomulikult taandub kõik finantsidele, aga teatud asjad olid juba ammendanud. Juba mitmeid aastad oleme spordiklubi, korvpallijuhtide ja ülikooliinimestega arutanud, et selline mudel, kus Tartu klubi toetub võõrleegionäridele, on võõrandunud ja ülikool ei tunneta, et see oleks oma võistkond. Olen täna saanud palju kirju, et „tublid olete, et hakkate jälle Tartu poistega mängima.“".



"See rahaline aspekt on väga oluline, aga kui täna tuleb pool miljonit eurot, tuleb toetaja, siis mõtleme mudelit, et kas lähme samamoodi edasi nagu siiani või ikkagi keskendume Tartu-kesksele korvpallile," lisas ta. "See on meie spordiklubi ja ülikooli ühtne seisukoht.“