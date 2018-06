Kus olid sina, kui Saksamaa võitis 2014. aasta MMil 7:1 Brasiilia? Mäletad? Ei mäleta? Küll on teada, kus oli Brasiilias oksjonile tulev väravavõrk. Otse sündmuste tulipunktis Belo Horizonte staadionil!



Eile teatas Belo Horizontes asuva Mineirao staadioni juhataja Samuel Lloyd, et legendaarset kaotust tunnistanud väravavõrk leiab oma koha oksjonil. Võrk lõigatakse 8150 osaks ning iga tükikese hind algab 71 (!) eurost. Erinevatele heategevusorganisatsioonidele loodetakse koguda u 500 000 eurot.



"Idee on muuta see traumatiseeriv sündmus millekski positiivseks," sõnas Lloyd.



Tegemist on selle värava võrguga, kuhu Saksamaa skooris avapoolajal viiel korral ning mis teisel poolajal nägi väga lähedalt ka Oscari auväravat.