Sel suvel esmakordselt koostatud võrkpalli B-koondis osaleb 8.-10. juunil Tallinnas Audentese spordihallis peetaval turniiril Tallinn International Volleyball Cup.

Tugevatasemelisel turniiril osalevad lisaks Eestile Itaalia, Venemaa ja Iraani järelkasvutiimid, seega saab Eesti end võrrelda kolme maailma võrkpalli absoluutsesse tippu kuuluva võistkonnaga. Otsepilti näitab Eesti koondise mängudest Tallinna TV.

B-koondise peatreener Urmas Tali ütles, et koos oldud kolm nädalat on end juba ära tasunud. "Mitu meest on olude sunnil liikunud ka A-koondise juurde ja see ongi üks idee, miks B-koondist vaja on. Treenitakse samade põhimõtete järgi ja nii saab mängijaid edasi-tagasi liigutada vajadusel," sõnas juhendaja.