Liverpooli ridades tänavu imelise hooajaga maha saanud Mohamed Salah on mängijateturul kuumaks kaubaks. Kohati isegi liiga kuumaks, mistõttu loodavad kõik mehe potentsiaalselt üleminekust kasu lõigata.

Hispaania väljaanne AS kirjutab, et egiptlase esindajad on Liverpooli ründetalismani Barcelonale pakkunud ning on avatud läbirääkimistele. Allikate sõnul on mõlemad osapooled juba korduvalt maha istunud ning üritanud potentsiaalse ülemineku osas selgusele jõuda.

Kataloonia suurklubi esimeseks sihtmärgiks on küll Madridi Atletico ründaja Antoine Griezmann, kuid sealsete läbirääkimiste luhta jooksmisel oleks Salah vägagi sobiv alternatiiv.

Kõigi eelduste kohaselt peaks Barcelona Inglismaa kõrgliigas 32 väravat löönud egiptlase eest välja käima minimaalselt 100 miljonit eurot.