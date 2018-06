Tõrva Vallavalitsus otsustas tänasel vallavalitsuse istungil premeerida Tõrvast pärit odaviskajat Magnus Kirti viimaste päevade suurepäraste tulemuste eest.

Magnus Kirt viskas pühapäeval odaviskes uue Eesti rekordi 87.83 meetrit. Eile õhtul viskas Kirt teisegi rekordi – 88.73 meetrit. Tõrva vallavalitsus premeerib Kirti tuhande euroga.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et viimaste aastate odaviske tulemuste põhjal võime Tõrvat nimetada Eesti odaviske pealinnaks, kust on välja sirgunud Eesti odaviske tipud nii meeste kui ka naiste arvestuses. Tõrva on läbi aastate Magnus Kirti toetanud.

Ruusmann lisas, et tal on hea meel näha, kuidas toetus on läinud väga õigesse kohta. «Kohalikud sportlased, kes teevad tugevaid tulemusi, innustavad ka teisi noori piirkonnas aktiivsemalt spordiga tegelema, sest nad näevad, et suure töö taga peitub edu võti,» lausus Ruusmann.

Sel aastal on Tõrva vald toetanud peale Magnus Kirdi veel ka odaviskajaid Tanel Laanmäed, Marcella Liivi ja Mirell Luike, fitnessiga tegelevat Kirke Kirti, rallisõitjaid Karl-Martin Volverit, Albert Veesaart ja rallikrossisõitjat Kristel Paju ning laskesportlast Andres Kulli.