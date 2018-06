26. maist on kõigil egiptlastel huulil ainult üks küsimus: kas Mohamed Salah terveneb jalgpalli MMiks? Riigi koondise peatreener Hector Cuper edastas rõõmusõnumi: terveneb!

Liverpooli ja Madrid Reali vahel peetud Meistrite liiga finaalis õlga vigastanud Salah' kohta tuli esialgu teateid, et halvemal juhul tuleb tal väljaku kõrvale jääda kolmeks-neljaks kuuks. Peagi asendusid need aga optimistlikemate ennustustega.

"Salah saab väga kvaliteetset ravi. Ta taastub, teeb teatud harjutusi, mis on kasuks mitte ainult õlale, vaid ka füüsilisele vormile," vahendas Cuperi sõnu ESPN. "Ta teeb kõik võimaliku, ehkki tingimused on mõistagi piiratud. Kuid võib öelda, et üldjoontes on uudised positiivsed. Ta liitub meeskonnaga 8.-9. juuni kandis ning usume, et ta on mõni päev enne meie MMi avamatši Uruguayga mänguvalmis. Oleme praktiliselt kindlad, et ta saab mängida."

Uruguayga kohtub Egiptus 15. juunil. Neli päeva hiljem mängitakse peoperemehe Venemaaga ning selle uudise peale säutsus portaal sports.ru: "Kõik, Venemaal ei tarvitse enam väljakulegi minna." Vihje oli mõistagi oma koondise masendava mänguvormi kohta.