Täna kogunes laupäeval Marokoga kohtuv Eesti jalgpallikoondis. Peatreener Martin Reim leidis end tavapärasest erinevast situatsioonist, sest täna õhtul on veel nii mõnigi rahvusesinduse sportlane Eesti meistriliigas võistlustules.

„Huvitav,“ vastas Reim küsimusele, kuidas sellises olukorras koondist ette valmistada on. „Meil on täna veel seitse mängijat koduliigas lahingus. Kui meil on valida kõigi Eesti soost ja passiga mängijate vahel, siis reeglina nii palju Eesti liigast koondisse ei mahu. Hetkel on aga olukord, kus ligi pooled on Eesti liigast ja suur osa neist täna mängib. Alustame laagrit nendeta ja kindlasti jätab see pitseri ka homsesse treeningusse.“

Rahvusesinduse nimekirjas on seekord ka kaks debütanti. Tallinna Flora keskkaitsja Märten Kuusk ning meistriliiga tänavuse hooaja resultatiivseim eestlasest ründaja, Tartu Tammeka mees Tristan Koskor. Miks Reim nad koondisse kutsus?

„Põhimõtteliselt võtsime nimekirja ette,“ muigas ta pärast pikka pausi. „Meil on ju mingi oma nägemust mängijatest ja mingi paremusrida – mis võib aeg-ajalt erineda sellest, mis Jalka ajakirjas on – ja eks me siis sealt vaatame, mis positsioone ja mängijaid meil vaja on. Kui on puudujaid, siis on võimalus järgmine võtta. Praegu on ründesektsioonis valik hõre ja ma ei näe küsimust, miks ei võiks Eesti liiga pealt Tristan hetkel üks valikutest olla. Kahjuks Premium liiga kolliküttide esikümnes on kolm eestlast ainult (12 tabamusega Koskor ja 9 väravaga Liivak on koondises, 7 korda skoorinud Rimo Hunt mitte – toim.). Sealt see valik sai tehtud.“

Eesti ja MMil palliv Maroko kohtuvad laupäeval kell 19.00 A. Le Coq Arenal.