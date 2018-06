Paari aasta eest kurikuulsa meldooniumi tõttu dopingukaristust kandnud venelanna Maria Šarapova rühib järk-järgult tennisetipu poole tagasi, Prantsusmaa lahtistel peatati tema teekond veerandfinaalis.

Kolmandas ringis ühest soosikust, kuuendana asetatud Karolina Pliškovast võimsalt jagu saanud ning kaheksandikfinaalis Serena Williamsilt loobumisvõidu saanud Šarapova ees tõstis tee püsti kaks aastat tagasi Pariisis triumfeerinud hispaanlanna Garbine Muguruza. Ning mänguks õieti ei läinudki, Muguruza võitis 6:2, 6:1.

Omapärane on asjaolu, et Šarapova ei suutnud mitte üheski statistikakategoorias vastasest parem olla. Ainsana jäid võrdseks punktilöögid (mõlemal 10), kuid lihtvigu tegi venelanna ligi kaks korda rohkem (27 vs 15) ning ka kõik serviprotsendid olid hispaanlannal paremad.

Muguruza poolfinaalivastane on maailma esireket Simona Halep (Rumeenia), kes alistas Angelique Kerberi (Saksamaa) 6:7, 6:3, 6:2.

Kaheksa parema hulka jõudmisega tõuseb Šarapova järgmise nädala maailma edetabelis 23. kohale, täpselt Anett Kontaveiti ette. Muguruzal on aga jätkuvalt võimalik tõusta uuesti esireketiks, selleks tuleb poolfinaalis alistada Halep.