Eesti Käsipalliliit sõlmis kaheaastase lepingu Thomas Sivertssoniga, kellest saab meeste rahvuskoondise peatreener.

53aastane rootslane on maailma üks tituleeritumaid mängijaid, ta on võitnud üheksa suurvõistluste medalit. Treenerina on Sivertsson töötanud neljas riigis ja 2014. aastal viis Rootsi naistekoondise EM-pronksile, teatas handball.ee.

Mängijakarjäär viis Sivertssoni põgusalt Hispaania tippklubisse BM Granollers ja siis aastateks Taani, kus ta võitis KIF Koldingiga viis meistrikulda, viimase neist 2009. aastal juba mängiva peatreenerina. Rootsi koondises debüteeris Sivertsson alles 27-aastaselt, kuid sai tähtsaks lüliks joonemängija positsioonil järgmiseks kümneks aastaks. Legendaarne Rootsi tiim võitis kaheksal aastal järjest suurvõistlustelt medali – kaks olümpiahõbedat, MM-kulla, kolm Euroopa meistritiitlit ja veel kolm medalit MMilt!

Sivertsson on töötanud veel Portugali rahvuskoondise abitreenerina, Poola klubis Plocki Wisla ning Rootsi kõrgliigas nii meeste kui ka naiste juhendajana.

Eesti koondise eesmärk on edukas esinemine 2020. aasta EM-valiksarjas, kus alagrupis kohtutakse Sloveenia, Läti ja Hollandiga. "Sloveenia on suursoosik, aga usun, et alagrupp on mängitav, eriti kui finaalturniirile saavad edasi ka mõned alagruppides kolmanda koha saanud tiimid," ütles Sivertssen.