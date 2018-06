Päike, palmid, rannad, ajalugu ja muidugi kõige tähtsam – ralli! Mootorispordihullude põhjamaade rahvaste jaoks on Sardiinia sel nädalal tõeline paradiis. Kirjad kodumaale võiks alata just pealkirjas mainitud Ele ja Kaja Kõlari hittloo sõnadega „...see, kes olnud seal, teab mis on feeling!“