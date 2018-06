Eesti võrkpallikoondis kindlustas 3:0 võiduga Slovakkia üle järjekordse Euroopa liiga finaalturniiri koha. Nelja aasta jooksul ootab meie mehi ees neljas finaalturniir.

Kas varasemad kogemused võivad järgmisel nädalal Tšehhis toimuvat Final Four'i silmas pidades meile kasuks tulla? "Saime oma finaalturniiri õppetunni juba esimesel aastal kätte," sõnas peatreener Gheorghe Cretu konkreetselt. "Me ei tohi olla liiga enesekindlad. Peame keskenduma oma vastastele ning lähtuma oma mängust."

Eesti näitas Slovakkia vastu esimesed kaks geimi lausa oivalist mängu ning juhendaja sõnul on see tavaline. "See näitab, et meie töö kannab vilja. Tänane mäng polnud liiga hea, et olla tõsi. See ongi meie meeskonna tase, mida väljakul näitasime. Belgias oli avageim samamoodi suurepärane, kuid siis tegime kolm-neli tehnilist praaki ja kohtumine läks meie kontrolli alt ära. Kui neid poleks olnud, oleks võinud mäng ka teistmoodi lõppeda," sõnas rumeenlane.

"Meeskond tahab areneda ning paremaks puutuda. Nad ise kruvivad taset kogu aeg kõrgemale. Mina võin platsi kõrvalt kõik asjad neile ette öelda, kuid lõpuks sõltub kõik neist endist. Mehed peavad ise tahtma edasi jõuda," jätkas ta.

Kas finaalturniiri silmas pidades on ka mingi miinimumeesmärk, mida on juhendaja silmis kindlasti vaja täita? "Tulemuse peale ma ei mõtle. Et mis juhtub, kui me ei võida? Me tahame võita ja see on põhiline. Läheme samm-sammult edasi.



Juba see, et meil on võimalus Maailmaliigasse pääseda, on kergelt utoopiline. Eesti oma 1,3 miljoni elanikuga. Kuid me saame unistada Tondiraba hallis Brasiilia või USAga mängimisest. Jah, see on keeruline ning konkreetselt selle peale me ei mõtle, kuid võimalus on olemas," sõnas peatreener lõpetuseks.