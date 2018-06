"Iga mäng on suur mäng. Esimene mäng Slovakkias oli sama raske, sest siis oli neil millegi eest võidelda. Täna polnud neil midagi mängus ja said pingevabalt peale tulla," leidis sidemängija.

„Olen karjääri jooksul aru saanud, mida sellised punktid tähendavad. Noored veel õpivad, aga süütutest olukordadest ei tohi punkte käest lasta, vahet pole, mis seis on," selgitas Toobal. Tõsi ta oli, sest kuigi tol hetkel muutus seis 14:8 peale, tulid slovakid kolmandas geimis veel 17:19 peale. Õnneks suutsid sinilõvid serviga mängu võidusadamasse tüürida.

"Saime oma servi peale suruda ning siis on väga harv, et vastane suudab oma pallingu korda saada. Täna olid kõik näitajad punases. Sisuliselt juhtus täna sama, mis Belgias, kui nemad meile servisid," leidis kapten.



Mida aga finaalturniirilt oodata? "Meil on nüüd neljas finaalturniir nelja aasta jooksul. Üritame kasutada neid kogemusi nagu oskame ja loodame parimat," jäi Toobal optimistlikuks.