Raske on midagi ennustada, aga teeme jõupingutusi, et olla hoolimata meie olukorrast konkurentsivõimelised. Me ei tee meelega nõrka võistkonda. Üks asi on raha, aga suur probleem on ka mängijate puudus. Vanemad hakkavad lõpetama ja paljud noored liiguvad juba U16 vanuseklassis välismaale. Täiendust meistriliiga tasemel meeskondadesse tuleb väga napilt ning konkurentsi küsimus on lisaks veel täiesti iseasi.

Kas sügisel platsile tulev meeskond on piisavalt tugev, et Eesti või Eesti-Läti ühisliigasse püsima jääda?

Milline on võimalus, et meeskonnas mängib ka mõni kogenum eestlane või välismaalane?

Tegelikult pole me öelnud, et tegu on puhtalt tudengivõistkonnaga, selliseid tudengeid on ju praegu napilt, kes tulemusele suunatult korvpalli mängida tahaksid. Osalt võib tegemist olla asjaoluga, et ei ole nähtud perspektiivi, osalt õpingute ja spordi ühendamise raskusega. Selle nimel tuleb näha vaeva, et sobivad tudengid tekiksid.

Mis puudutab korvpallikooli kasvandikke, siis ei planeerita ju näiteks U14 vanuseklassi poisse meeste hulka mängima. Seepärast ei saa ka välistada lisajõudude, kogemustega mängijate või välismaalase rolli. Ei pea olema välismaalaste vastu, lihtsalt piir on ületatud.

Kui tegemist pole profimeeskonnaga, siis kuhu kulub teisipäeval välja käidud 200 000 – 300 000 eurot? Umbes sarnases suurusjärgus oli lõppenud hooajal näiteks Valga-Valka ja Pärnu profitiimi eelarve.

Teiste meeskondade rahaasju kõrvalise inimesena kommenteerima ei saa hakata. Aga suuri kulutusi on kõikidel klubidel paratamatult. Näiteks transport ja muu turniiridel osalemisega seotu, eriti kui tuleb Eesti-Läti ühisliiga. Varustus, füsioteraapia, meditsiiniteenused – need vajavad kõik raha. Treenerid, olgu ta korvpalli- või üldkehalise ettevalmistuse treenerid, ning füsioterapeudid saavad ju palka jne. Nii need kulutused summeeruvad.

Kas kõik Tartu noored, keda lõppenud hooajal väljakul nägime, jäävad üldse meeskonda?

Loodame, et suurem osa jäävad, aga garanteerida loomulikult ei saa midagi. Kõigil on vabadus valida. Tahame neile pakkuda võimalust otsustaja rolli pääseda – alustame tõesti madalamalt ja üritame kõrgemale liikuda.

Kas oleksite nõus koostööd tegema sponsorite grupiga, kes annaksid raha selleks, et meeskond oleks plaanitust konkurentsivõimelisem?