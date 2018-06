Lisaks kinnitas Prantsusmaa rallitiimi boss, et sooviks oma meeskonnas näha Sebastien Ogier’d, kes tänavu M-Spordi värvides kihutab. „Muidugi oleksime väga meelitatud, kui ta meie juurde naaseks. Prantslane Prantsusmaa meeskonnas oleks tore, aga see pole kindlasti põhjus, mille põhjal ta otsustaks.“

Due to an excessively high number of crashes, some of which were particularly heavy, Citroën Racing WRT has decided to terminate the participation of Kris Meeke and Paul Nagle in the 2018 WRC. #WRC

🇫🇷https://t.co/n5x6AZuSGj

🇬🇧https://t.co/EVdv30HQ6X pic.twitter.com/7tJINTAyso