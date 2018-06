KÜMNEVÕISTLUS

Johannes Erm lennutab ketast esimesel katsel 44.21! See on ligi neli ja pool meetrit paremini kui tema rekordivõistlusel, punkte tuleb 92 rohkem ning rekordiga (8020) võrreldes tähendab see 89 plusspunkti! Karl Robert Saluri hakkab heitma teises grupis.