JALGPALL

Laupäeval A. Le Coq Arenal toimuval Eesti – Maroko maavõistlusel mõistavad õigust Rumeenia kohtunikud eesotsas Ionut Marius Avramiga.

Kohtumise abikohtunikeks on tema rahvuskaaslased Valentin Gabriel Avram ning Cristian Mircea Orbulet. Neljandaks kohtunikuks on Veiko Mõtsnik Eestist.

38aastane Ionut Marius Avram on olnud FIFA kategooria kohtunik alates 2010. aastast. Ta on teenindanud MM-valikmängu, A-koondiste maavõistluseid, noortekoondiste EM-finaalturniire ning lisaks olnud tegev Meistrite liiga ja Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri kohtumistes. Euroopa liigas on ta kohtunikuna jõudnud ka alagrupiturniirile.

FIFA edetabelis 42. kohal oleva Marokoga kohtumine toimub 9. juunil A. Le Coq Arenal.