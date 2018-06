Sardiinia autoralli MM-ralli testikatse ei alanud norralasele Andreas Mikkelsenile kõige paremini.

Norralane käis 3,51 km pikkusel rajalõigul korraks teelt väljas ja vigastas oma Hyundai paremat külge. Lisaks purunes tema autol rehv ja ta kaotas parematele ligi minuti.

Kolme läbimise järel hoiab Ott Tänak (Toyota) ajaga 1.56,5 neljandat kohta, tema ees on Hayden Paddon (Hyundai), Esapekka Lappi (Toyota) ja Elfyn Evans (M-Sport).

Probleeme oli ka Sebastien Ogier'l:

Ogier very wide in shakedown leaving some parts there pic.twitter.com/iiIp1ADKg4