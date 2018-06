Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota) lõpetasid Sardiinia ralli testikatse kiiremate seas. Tänaku sõnul ühtegi probleemi polnud ja mehed ning auto on ralliks valmis.

"Kõik läheb plaanipäraselt ja midagi veidrat ei avastanud. Saime kinnituse, et kõik toimib," ütles Tänak. Eestlased läbisid testikatse kolmel korral ja hetkel ollakse neljandal koha. Paremusjärjestus võib muutuda, sest katse veel kestab.

Testikatse tulemused Tänaku sõnul mingit rolli ei mängi, sest tema silmis pole tegemist riskide võtmise kohaga. "Eks me teame kõik, kui kiire keegi on. Testikatse ei muuda midagi, sest sõidame üksteise vastu juba aastaid ja väga raske on kuidagi üllatada. Mina isiklikult ei võta testikatsel ühtegi riski. Ralli ajal keskendume ainult sõidule, aga testikatsel on aega ka auto peale mõelda."