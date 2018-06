Rallisõitja Ott Tänak jagas sotsiaalmeedias pilti, kus ta on koos tütre Mia ja poeg Roniga. Tavaliselt rallisõitjate pered MM-etappidel kaasas ei käi, aga täna algav Sardiinia ralli on tore erand.

"Siin on põhjus, miks tegu on aasta ühe parema ralliga. Traditsiooniliselt on sõitjate pered meiega siin kaasas. Seega on kõik vajalik olemas, et edukas olla!" kirjutas Tänak.

Sardiinia ralli algab Eesti aja järgi kell 19, kavas on 2 km pikkune publikukatse.