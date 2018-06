Soome odaviskaja Tero Pitkamäki avalikustas täna, et rebestas teisipäeval Turus peetud võistlusel vasaku põlve eesmist ristatisidet. Hoolimata sellest pole välistatud, et ta osaleb augustikuisel Berliini EMil.

35aastase Pitkamägi põlve uurinud doktor Harri Panula ütles Soome rahvusringhäälingule, et sportlase põlve kõik ülejäänud osad jäid terveks. Kindlasti vajab Pitkamäki paarinädalast taastumisaega, aga operatsiooni on võimalik edasi lükata sügisesse.

"Kui diagnoosi kuulsin, arvasin, et hooaeg on kindlasti läbi. Aga siis ütles arst, et kõik pole veel kadunud. Kahe-kolme nädala pärast on mul võimalik uuesti oda visata. EMil osalemine sõltub peamiselt sellest, kas suudan (juuli keskel peetavatel) Kaleva mängudel võistelda ja teiste Soome odaviskajatega konkurentsis olla," rääkis 2007. aasta maailmameister.