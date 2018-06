Tennise savi-liivaväljakute kuningas Rafael Nadal (ATP 1.) jõudis Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel oodatult poolfinaali. Kaheksa seas alistas hispaanlane 4:6, 6:3, 6:2, 6:2 Argentiina esindaja Diego Schwartzmani (ATP 12.).

Eile alanud kohtumine jäi teises setis vihma tõttu pooleli. Selleks hetkeks juhtis Nadal setti 5:3.

Viimati kaotas Nadal Prantsusmaa lahtistel seti aastal 2015. Kokku võitis ta Pariisis järjest 37 setti.

Poolfinaalis kohtub Nadal kas horvaadi Marin Cilici (ATP 4.) või argentiinlase Juan Martin del Potroga (ATP 6.). Teine poolfinaal on selge - seal lähevad vastamisi turniiri suurüllataja Marco Cecchinato (Itaalia, ATP 72.) ja austerlane Dominic Thiem (ATP 8.).

