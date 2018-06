Olid ajad. 1966. aastal tuli jalgpalli sünnimaa Inglismaa maailmameistriks ning soosikute ringi on kuulunud nad veel paljudel võistlustel. Kuid mitte viimasel ajal. Järgmisel nädalal algava MMi eel tuli inglaste jaoks kohutava uudisega välja spordistatistika firma Gracenote.

Ehkki Inglismaa asub maailma edetabelis sugugi mitte kehval, 13. kohal, hindab Gracenote võimalust, et nad tõstavad 15. juulil võidukarika pea kohale, ainult 4 protsendi suuruseks. Statistikafirma ülevaadet vahendav BBC märgib, et inglastest ühe protsendi võrra suurem võimalus on näiteks Peruul, kes enne tänavust osales MMil viimati 1982. aastal! Tõsi, praeguseks on peruulased mänginud end maailma edetabelis suisa 11. kohale.

Soosikuks peetakse viiekordset maailmameistrit Brasiiliat (21%), järgnevad Hispaania (10%), Saksamaa ja Argentiina (8%).