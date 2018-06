Jalgpalli MMi avalöök tehakse Moskvas nädala pärast, kokku lähevad Venemaa ja Saudi Araabia. Ning saatuse tahtel on tegemist kahe kõige madalama edetabelikohaga MMil osaleva riigiga!

Venemaa langes täna avaldatud FIFA edetabelis nelja pügale võrra, 70. kohale. Ühtlasi oma vastasest Saudi Araabiast tahapoole - too säilitas 67. positsiooni. A-alagrupi tiimide edetabelikohad on üldse lahjad, Egiptusel on see 45 ja Uruguayl 14.

Näiteks asub tervelt kolm C-grupi meeskonda Uruguayst kõrgemal (7. Prantsusmaa, 11. Peruu, 12. Taani), lisaks on tolles grupis 36. kohal asuv Austraalia.

MMil osaleb edetabeli 16 esimesest meeskonnast 15, ainsana puudub 9. koha tiim Tšiili. Eesti koondise ülehomne vastane Maroko asub 41. kohal. Marokost tagapool asuvatest riikidest mängivad suurpeol Egiptus, Nigeeria (48.), Panama (55.), Lõuna-Korea (57.), Jaapan (61.), Saudi Araabia ja Venemaa.

Eesti koondis langes ühe pügala võrra ja asub nüüd 94. real.