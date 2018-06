Soome ralliässa Jari-Matti Latvala hooaeg algas küll Monte Carlos ilusa kolmanda kohaga, kuid pärast seda on järgnenud katastroof. Kuue etapi järel hoiab Toyota mees MM-sarjas alles üheksandat kohta. Sardiiniast on vaja punkte, muidu läheb tema jalgealune väga kuumaks.

Neljapäevasel pressikonverentsil oli soomlane tavapäraselt heas tujus ja selgitas, et tema uus sõidustiil kulutab vähem Toyota Yarise vedrustust ning on ka ettevaatlikum. Juba rajalegendi koostades tõestas 33aastane rallimees uutmoodi põhjalikkust. „Pean olema ettevaatlik ja jälgima hoolega, kust tasub kurvi sirgemaks lõigata. Tulin kaks korda autost välja, korra liigutasin isegi kive. Kui täpne olla, liigutasin seitset kivi! Seega olen juba osa tööd ära teinud ja ei pea nii palju muretsema,“ rääkis ta.

MM-sarja üldliider Thierry Neuville kinnitas, et nägi Latvala kivicedu oma silmaga. „Seni, kui sa kive eest ära liigutad, on hästi, aga kui need teele ette jäävad, on väga halb lugu!“ muigas Neuville.