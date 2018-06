Sardiinia ralli reedese päeva eel räägiti väga palju vihmast. Taevataadi homne plaan paneb paika, kas eelis on esimestena või viimastena startivatel meestel.

Stardirea avab MM-sarja üldliider Thierry Neuville (Hyundai) ja tema loodab sademetele. Sama seis on ka kolmandana rajale pääseva Ott Tänakuga (Toyota). Tavapäraselt sõitjate rida avav Sebastien Ogier (M-Sport) oli lausa kade, et mõned ilmatargad reedeks vihma ennustavad. „Thierry oskab vihmatantsu minust tunduvalt paremini. Olen seda aastaid harjutanud, aga mitte kunagi pole toiminud,“ ütles viiekordne maailmameister. Tõsi, Sardiinias on tavaliselt sõidetud kuivades tingimustes.

Tänasel testikatsel neljandat aega näidanud Tänaku sõnul ei muutnud neljapäevased hoovihmad kruusateid veel piisavalt märjaks. Homse ilma kohta ei osanud saarlane põhjapanevaid kommentaare anda, vaid vihjas, et Sardiinia piirkonna ilm on väga heitlik ja tekitab peavalu ka Toyota ilmatargale Hannes Tõnissonile.