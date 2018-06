Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste esimeses naiste üksikmängu poolfinaalis alistas Simona Halep Garbine Muguruza 6:1, 6:4.

See tähendab ühtlasi, et Halep jääb endiselt maailma esireketiks. Turniiri eel oli surve suur, sest edu korral oli koguni viiel teisel mängijal võimalus see positsioon haarata. Ent rumeenlanna on tõrjunud kõik rünnakud ja kaitses mullust finaalikohta.

Esimeses setis pääses Halep kohe ette 5:0 ning ehkki enamik geimidest olid pikad, kallutas ta otsustavad punktid enda kasuks. Teises setis murdis 2016. aastal Pariisis võidutsenud hispaanlanna Muguruza Halepi servigeimi seisuks 2:1, kuid rumeenlanna võitis seisult 2:4 neli geimi järjest. Otsustavaks sai seti üheksas geim, kus mängiti 20 punkti (!), Muguruzal oli kolm murdepalli, ent kätte ta neid ei saanud. Seejärel võitis Halep vastase servigeimi juba nulliga.

Halepi finaalivastane selgub äsja alanud ameeriklannade Sloane Stephensi ja Madison Keysi mängust. Mullu kohtus Halep finaalis Läti üllataja Jelena Ostapenkoga ja kaotas.