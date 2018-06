Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste naiste üksikmängu finaali jõudis Simona Halepi järel teisena Sloane Stephens.

Stephens oli USA siseasjaks kujunenud poolfinaalis 6:4, 6.4 üle Madison Keysist. Võib meenutada, et kaheksandikfinaalis alistas Stephens Anett Kontaveiti.

See võit tähendas, et Stephens tõuseb järgmisel nädalal avaldatavas maailma edetabelis 10. kohalt neljandaks. Punktivahe esikolmikuga on nii suur, et sinna poleks võimalik jõuda ka finaalivõidu korral. Kolme esimesena jätkavad Halep, Caroline Wozniacki ja Garbine Muguruza. Neljandalt kohalt viiendaks langeb Elina Svitolina ning viiendalt kaheteistkümnendaks mullune Prantsusmaa lahtiste võitja, kuid tänavu avaringis kaotanud Jelena Ostapenko.