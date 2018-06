Lähenev jalgpalli MM kütab kirgi mõistagi üle maailma, eriti aga korraldajariigis Venemaal, kus kõiki muserdavad oma koondise viimase aja kehvad tulemused.

Venemaa alagrupivastane Egiptus mängis eile Belgiaga ja kaotas 0:3. Esimese poolaja lõpu eel, seisul 2:0 säutsus endine Venemaa koondislane Vladislav Radimov: "Ja meie ei võida seda kolhoosi?"

Бельгия-Египет 2:0 на 38 мин .... и мы этот колхоз не обыграем , думаете? ( см.Широкова ) — Владислав Радимов (@radimov02) June 6, 2018

Ajakirjanikud küsisid täna Venemaa praeguse koondislase Roman Zobnini käest, mida ta arvab Radimovi avaldusest. "Me ei pea Egiptuse koondist kolhoosiks. Las nimetavad nagu tahavad. Meil on omad ülesanded. Leian, et mängisime Türgi vastu (mäng lõppes 1:1 - toim) paremini kui Austriaga (Venemaa kaotas 0:1 - toim), kolmas mäng tuleb veel paremini välja! Valmistume."

Venemaa esimene vastane MMil on 14. juunil Saudi Araabia.