Brasiilia jalgpallikoondise mängijatel on Venemaal kuu aega vältaval MM-turniiril lubatud seksida.

Koondise arst Rodrigo Lasmar kinnitas, et mingit keeldu ei tule. "Ma ei arva, et keegi saaks mängijatel seksimise keelata. See on loomulik, meie elu osa. Meil on noored terved mängijad. Seks aitab MMiks valmistumisel pingeid maha võtta. See pole meile mingi probleem," rääkis Lasmar väljaandele Globo Esporte.