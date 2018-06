Jäähokiliiga NHL viiendas finaalmängus alistas Washington Capitals Vegas Golden Knightsi 4:3 ja võitis karika mängudega 4:1.

Võit oli klubi ajaloos esimene. Samuti lõppes meeskonna kapteni, venelasest legendi Aleksandr Ovetškini 14 aastat kestnud tiitliootus. Viimaseks jäänud mäng polnud võitjaile kerge. Ovetškin viis teisel kolmandikul küll omad ette 2:1, kuid viimaseks vaheajaks leiti end 2:3 kaotusseisust. Ent viimase kolmandiku keskel viskasid värava nii Devante Smith-Pelly kui ka Lars Eller ja võidupidu võis alata.

Ovetškinil on topeltrõõmupäevad, sest tema abikaasa Anastassia Šubskaja on lapseootel, teatas Twitteris ajalehe Washington Post ajakirjanik Isabelle Khurshudyan.

This is out there now, but Ovechkin and his wife are expecting their first child. She was on the ice tonight with her sister and father. Fans were congratulating her and Alex on the pregnancy.