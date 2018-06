Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota) hoiavad Sardiinia MM-ralli viienda kiiruskatse järel kolmandat kohta, kaotades Andreas Mikkelsenile (Hyundai) 16,4 ja Thierry Neuville'ile (Hyundai) 2,4 sekundiga.

Neljas kiiruskatse küll võideti, kuid ülejäänud katsetel oli eestlastel probleeme alajuhitavusega. Sama muret kurtsid ka teised Toyota piloodid Jari-Matti Latavala ja Esapekka Lappi.

"Auto on kuidagi alajuhitav. Kuigi minul rooli käes pole, oskan kõrvalt vaadates öelda, et palju peab käsipidurit kasutama. Ei oska öelda, milles probleem täpselt on, aga äkki servises saame targemaks," selgitas Martin Järveoja olukorda.