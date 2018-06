FC Flora grusiinist jalgpallur Zakaria Beglarišvili loodab sügiseks saad Eesti kodakondsuse.

Beglarišvili avaldas Eesti kodanikuks saamise soovi eelmisel aastal ja kinnitas nüüd, et see soov on endiselt olemas. "Õpin praegu veel. Just kaks nädalat tagasi alustasin õpetaja juures ja siis tahan eksamid teha augusti lõpus, maksimum septembris. Tahaks sügisel [kodakondsuse] kätte saada ja siis vaatab. Kui tuleb võimalus, siis ..." muigas Beglarišvili lootusrikkalt, vihjates koondisele, kirjutas soccernet.ee.

28aastane Beglarišvili on sel hooajal löönud Eesti liigas 16 väravat ja andnud 15 resultatiivset söötu. Gruusia koondist on ta esindanud korra, 2015. aastal Tallinnas Eestiga (!) peetud maavõistlusmängus.