Pidevalt räägitakse, et Inglismaa jalgpalli kõrgliiga mängijad on väsinumad kui ülejäänud maailm, sest neil pole poole hooaja peal puhkehetke. Nüüd on vastu võetud otsus, et britid saavad endale talvepausi.

Uuendus võetakse kasutusele ülejärgmisel ehk 2019/20 hooajal. 10 päeva pikkust pausi hakatakse pidama veebruaris. Madalamates liigades jätkatakse vana mudeli järgi.

"Pole mingisugune saladus, et meie graafik on liialt tihe. Oleme viimastel aastatel selles suunas töötanud, et probleem parandada," sõnas Inglismaa jalgpalliliidu tegevdirektor Martin Glenn BBC-le.

Varasemalt tehtud uuringust selgus, et koguni 90% Inglismaa kõrgliiga mängijatest peab mängude arvu ilma pausita liialt suureks. Paljudel meeskondadel tuleb hooaja jooksul pidada üle 50 matši, mistõttu kulub väike puhkus marjaks ära.

Kuivõrd Inglismaa koondis koosneb suures osas koduse liiga palluritest, peetakse rasket klubihooaega kirstunaelaks suurturniiridel.