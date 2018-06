„Teadsime, et siinne staadion on väga hea ning sobib meie viimaseks ettevalmistusmänguks. Mängite teistsugust jalgpalli, kuid on oluline kõigeks valmis olla. Homme jääb vaid kuus päeva meie MMi alguseni ja peame seda kogu aeg silmas pidadama," sõnas Renard.

Eesti koondisest kõneledes muutus juhendaja aga napisõnaliseks. „Tean teie kaptenit (Ragnar Klavanit - toim), sest ta mängis Meistrite liiga finaalis. See on juba väga kõva tase ja soovin teid õnnitleda, olgugi, et ta kaotas. Lisaks olen teie valikgrupi tulemusi vaadanud, sest teil oli raske alagrupp, kuhu kuulusid Bosnia ja Hertsegoviina, Kreeka ja Belgia.”



Homset mängus silmas pidades on arusaadavalt kõige tähtsam viimase hetke traumasid vältida. „Loomulikult soovin vigastusi vältida. Kõik peavad hetkel oma viimaseid ettevalmistusmänge ning tähtis on vastast austada. Peame nii vaimselt kui ka füüsiliselt mänguks valmis olema. Samas homme, just nagu eelmistes mängudes Ukraina ja Slovakkia vastu, pole tulemus esmatähtis," lausus juhendaja.