Rasmus Mägi jooksis eile Oslo Teemantliiga etapil 400 m tõkkeid ajaga 49,35 ning teenis tugevas seltskonnas kuuenda koha.

"Iga jooksuga saab erinevat infot ja hooaja esimeses pooles on see kindlasti väga oluline ja iseenesest võimalus joosta sellises tugevas konkurentsis on hea," ütles Mägi ERRi spordiportaalile. "See tõmbab ennast käima ja annab aimu samuti teiste jooksust. See kõik on positiivne ja tuleb kasuks."

Kuigi seni on 49 sekundi piir veel tänavu alistamatuks jäänud, siis muretsemiseks põhjust pole. "Tunnen ennast tavapäraselt ja motiveeritult," rääkis Mägi, kes järgmise võistluse peab juba pühapäeval Stockholmis peetaval Teemantliiga etapil.

Mägi tippmark 48,40 pärineb 2016. aasta Rio de Janeiro olümpialt.