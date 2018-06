Eesti jalgpallikoondis läheb homme kodusel Lilleküla staadionil vastamisi MMiks valmistuva Maroko koondisega. Ühtlasi on mängu näol tegemist koondise viimase võimalusega sügisel algavaks Rahvuste liigaks midagi harjutada. "Oleme väga palju videosid vaadanud ning Maroko kvaliteet on ilmselge ja oleme sellest teadlikud. Videote põhjal väärivad nad finaalturniiril mängimist. See saab olema hea väljakutse, et näha, millisel tasemel tegelikult oleme. Valiksarja tabeliseisu vaadates teame seda küll, kuid lisaks huvitab reaalne tase, mis meie šansid selle koosseisuga on. Homsel mängul lähtume kindlasti korralikust kaitsest ja eks siis selgub, kas oleme piisavalt hästi valmistunud." Paralleele otsides paigutas juhendaja Maroko samasse klassi Belgia ning Horvaatiaga. Küll tunnistas ta, et nad on veidi teistsugune meeskond nendest, kellega me tavapäraselt oleme harjunud.

"Neil on natukene lõunamaalaslikku ettearvamatust. Üldiselt on nad distsiplineeritud ja ühtlane võistkond, aga neil on ka isiksusi, kes suudavad nii öelda ekstraklassiga mängu ära otsustada," jätkas loots.

Küll sai peatreener rahuliku südamega öelda, et ükski vigastus tema homseid plaane ei sega. "Kõik on kahe jala peal püsti ning keegi kõrvale ei jää," sõnas Reim. Kahe debütandi Tristan Koskori ja Märten Kuuse osas peatreener lubadusi ei andnud. "Nad on järgmised mängijad, kes koondise juures peaksid olema. See, kas nad ka väljakule saavad, sõltub mängu käigust ning sellest, kuidas meie eeldatav põhikoosseis hakkama saab," jätkas ta. Koondise jaoks on tegemist viimase kohtumisega, enne sügisel algavat Rahvuse liigat ning kuigi ideaalis tahaks sellisel juhul varasemalt õpitut kinnistada, peab Reim homme kergelt improviseerima. "Ideaalis oleks muidugi hea, kui maksimaalne koosseis oleks kohal ja kõik saaksid oma positsioonidel mängida. Hetkel on keskkaitses natukene puudusi, mida tavaliselt meil pole ja see nõuab proovimisi. Et kui sügisel nii juhtub, siis teame, mis võimalused meil tegelikult on," sõnas peatreener. Pärast viimast mängu Leeduga tegi Konstantin Vassiljev meedia vahendusel peatreenerile vihje, et temast võiks muul positsioonil peale tipuründaja koondisele rohkem kasu olla. Suures plaanis nõustus Reim poolkaitsja sõnadega, kuid lisas ka enda vaatenurga.