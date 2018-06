Suurema osa oma karjäärist Tottenhami jalgpallimeeskonnas mänginud Harry Kane sõlmis klubiga ülipika uue lepingu.

BBC kirjutab, et Inglismaa koondise kapten lõi Tottenhamiga käed 2024. aastani. 2016 detsembris sõlmis ta klubiga lepingu, mis kehtinuks aastani 2022, kuid nüüd otsustati seda veelgi pikendada.

"See on ilus päev. Ootan juba pikisilmi tulevikku," teatas 24aastane ründaja Tottenhami kodulehe vahendusel. Kui varasemalt teenis Kane umbes 100 000 naelsterlingit nädalas, siis Briti meedia andmetel võis see uue lepinguga kahekordistuda.

Kane´i arvele jäi tänavu Inglismaa kõrgliigas 37 mänguga 30 väravat. Eduka hooaja järel valis Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate ka tulevaks MMiks tiimi kapteniks.