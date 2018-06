Ott Tänaku konkurendid tundsid raja pervele jäänud eestlasele esimese täispika võistluspäeva järel kaasa. Saarlasele sai saatuslikuks üheksandal kiiruskatsel olnud hüpe, mille tagajärjel sai kahjustada Toyota radiaator.

"Neil oli vist kõva maandumine. Nägin neist mööda sõites maas palju tükke. Kahju, aga ralli on kord juba selline," sõnas Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi. "Seda hüpet läbiti täna mitu korda ja mina olin vist ainus, kes enne seda pidurdas. Tundub, et see oli õige otsus," jätkas ta.

Eestlasele tundis kaasa ka teine tiimikaaslane Jari-Matti Latvala. "Ott oli ennast väga tee äärde tõmmanud. Selle eest talle aitäh, kuid kunagi pole meeldiv näha meeskonnakaaslast katkestamas. Paraku on see ralli," sõnas soomlane.

Lisaks Tänakule pidi võistluse katkestama ka M-Spordis sõitev Teemu Sunninen. Endise ja praeguse kolleegi ebaõnne kommenteeris ka ralli liider Sebastien Ogier. "Kahju," sõnas prantslane ohates. "Seda pole tore kuulda. Ott on mu endine tiimikaaslane ja saame temaga hästi läbi."