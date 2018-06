Hüpe. Maandumine. Katkestamine. Ott Tänaku ja Martin Järveoja lootused Sardiinia rallil kõrgesse mängu sekkuda lõppesid reedese päeva viimasel ehk üheksandal kiiruskatsel. Kahjustada sai Toyota Yarise radiaator ehk probleem on veidi sarnane, nagu eelmisel etapil Portugalis. Võimalik, et homme tullakse siiski taas rajale. Ka võistkonna boss Tommi Mäkinen ei osanud auto kahjustuste suurust veel hinnata. "Ma ei tea veel, mis täpselt juhtus. Seal oli paar teravat hüpet. Ka Sebastien Ogier käis siit läbi ja ütles, et korraldajad ei peaks selliseid hüppeid tegema. Teravate hüpete ajal läheb auto õhus asendisse, mis viib maandumise auto nina peale. Sain aru, et see on kuuenda käigu hüpe ja Ott maanduski ninale. Selliseid hüppeid ei peaks rallidel olema," ütles Mäkinen. "Võimalik, et nende hüpete eel tuleks sõita veidi aeglasemalt ja uuesti kiirendada trampliini peal olles. Tavaliselt ei ole selliseid teravaid ja lolle hüppeid."

Mäkineni sõnul hakatakse Tänaku autot uurima ja veel pole selge, kas ta saab homme jätkata. "Kindel on see, et maandumine oli päris raske." Lisaks selgitas neljakordne maailmameister, et seekord polnud probleeme Toyota Yarise vedrustusega, vaid auto lihtsalt maandus vales asendis. "Ma ei saa praegu öelda, et Tänak oleks liiga kiiresti sõitnud. Ma ei tea seda veel."

Veel kaheksanda kiiruskatse eel püsisid eestlased esikolmikus, kohe suurimate rivaalide Sebastien Ogier' (M-Sport) ja Thierry Neuville'i (Hyundai) kannul. Katkestamise järel said tugeva hoobi ka Tänaku ja Järveoja tiitlivõimalused. Hooaja seitsmenda etapi eel hoidis Tänak MM-sarjas 72 punktiga kolmandat kohta. Juhtis Neuville (119 punkti), teine oli Ogier (100). Sardiinias on aga konkurendid endiselt kõrges mängus ja võivad vahet veelgi suurendada. Ka Mäkinen tunnistas, et olukord on Tänaku jaoks keeruline. "Ogier ja Thierry on endiselt rajal," tõdes ta. Soomlase sõnul loodab Toyota nüüd Esapekka Lappi ja Jari-Matti Latvala toel vajalikke meeskondlikke punkte koguda.