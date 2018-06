"Päris masendav. Kui Portugal juhtus ühe korra, siis suudad veel aktsepteerida. Aga kui kaks korda järjest juhtub... ajab frustratsiooni peale," tunnistas pettunud Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja pärast õnnetut päeva Sardiinia rallil.

Päeva viimasel ehk üheksandal kiiruskatsel maandus eestlaste Toyota ühe hüppe järel nina peale ja purunes auto radiaator. Sarnane probleem tabas neid ka eelmisel etapil ehk Portugali rallil. Toona enam rajale ei tuldudki, kuid täna arvas Järveoja, et ehk saab Yarise homseks siiski liikuma.

Võistkonna boss Tommi Mäkinen vihjas, et tegemist oli veidra hüppega, mille sarnaseid ei tohikski rallidel olla. Järveoja nii kriitiline polnud: "See hüpe oli korraldajate poolt sinna kunstlikult tehtud. Samas testikatsel sõitsime selle kolm korda läbi, täna hommikul ka. Neli esimest korda õnnestus. Ma ise arvan, et esimesel läbimisel tekitasid aeglasemad sõitjad sinna maandumisega mingi augu. See on minu arvamus, täpselt veel ei tea. Ilmselt jäi põhjakaitse augu taha kinni. Põhjakaitse jäigi sinna maha, radikale tuli mõra sisse ja vesi välja..."

Järveoja vihjas, et põhjakaitse tuleb tulevikku silmas pidades kuidagi tugevamaks saada. "Tegelikult oli ju tavaline hüpe, mis läks veidi nina peale," arutles ta.