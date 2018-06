Mullu Sardiinia rallil triumfeerinud Ott Tänak tänavu oma võitu kaitsta ei saa, sest reedesel viimasel kiiruskatsel tuli tal võistlus pooleli jätta. Hüppest maandudes lõhkus ta oma Toyota, misjärel tuli auto raja äärde parkida.

"See (auto probleem) tuli meile täiesti ootamatult, sest oleme nüüdseks seda rajalõiku juba neli korda sõitnud. Nii neljapäeva õhtusel testikatsel, reedesel esimesel läbimisel ja hiljem ka teisel korral läksin alati sama kiirusega," oli Tänak üllatunud. "Sellepärast ongi raske seletada, mis juhtus."

Saarlane tõdes, et kuigi sinnamaani ei läinud võistlus päris nende soovikohaselt, püsiti siiski kõrges mängus. Ta mõistab, et see on suur tagasilöök, ent masti maha ei lase.

"Tiitli eest on nüüd äärmiselt raske võidelda, kuid lähme nüüd iga järgmist rallit võitma," lubas Tänak.

Tänak-Martin Järveoja ekipaaž jätkab võistlus superralli süsteemis, mis tähendab, et eelkõige jahitakse pühapäevaseid punktikatse punkte. Eilse päeva eest said nad 10 karistusminutit, seega jäädakse liidrist Sebastien Ogier´st maha 10 minuti 15 sekundiga.