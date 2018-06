Korvpalliliiga NBA finaalseerias alistas Golden State Warriors kuivalt 4:0 Cleveland Cavaliersi ning krooniti taas meistriks. Kaotajate suurim täht LeBron James sõnas pärast viimast matši, et ta mängis lõviosa ajast vigastatult.

"Ma vigastasin end ise," ütles James, kes väidetavalt pärast esimese mängu kaotust riietusruumis tahvlit lüües oma paremat ehk viskekätt vigastas, USA meediale.

"Vahetult esimese mängu järgne aeg oli väga emotsionaalne erinevatel põhjustel. Avakohtumine võõrsil on eriti tähtis ning meil oli hiilgav võimalus see võita. Lisaks mitmed kaheldava vilega olukorrad. Emotsioone oli meeletult ja need saidki minust võitu. Nii oma käe lõhkusingi."

Statistika justkui kinnitab Jamesi juttu, sest pärast avamatši 51 punkti enam nõnda kõva purakat ei tulnud. Järgnevas kolmes mängus jäi tema saagiks keskmiselt 28,3 silma ning tugevalt kannatas ka visketabavus. Kusjuures viimase kohtumise teisel poolajal tegi ta vaid kolm pealeviset.