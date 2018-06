Eesti rahvusmeeskonna B-koondis osaleb 8.-10. juunil Tallinnas Audentese spordihallis peetaval turniiril Tallinn International Volleyball Cup. Tugevatasemelisel turniiril osalevad veel Itaalia, Venemaa ja Iraani järelkasvutiimid. Avapäeval kohtusid meie mehed Iraaniga ja võtsid kindla 3:0 (25:20, 25:14, 25:18) võidu.

Eesti kontrollis tervet kohtumist ja Iraani mängumehed ei suutnud üheski geimis ohtlikuks saada. Pea kõigile mänguaega andnud peatreener Urmas Tali oli nii kindlas võidus pisut üllatunud, kirjutab volley.ee.

"Lootsin, et suudame sel turniiril konkurentsis püsida. Tänane lõpptulemus oli natuke üllatav, nende hommikune treening jättis teistsuguse mulje ja tundus, et seal on rohkem kvaliteeti. Suutsime neist mänguolukorras üle olla ja väga raskeid olukordi meil ei tekkinudki," sõnas Tali. "Lati alt me läbi ei läinud, tegime võistkondlikult päris hea mängu."

Eesti poolel tõid nii Mart Naaber kui Stefan Kaibald kumbki 11 punkti, 9 silma lisas Markus Uuskari. Eesti vastuvõtuprotsent oli 57, rünnakuid realiseeriti 43protsendiliselt. Blokipunkte saadi 9 (neist 5 läks Naabri arvele) ja servil löödi 10 ässa (4 Kaibaldilt) ning tehti 14 viga. Iraani vastu võtt oli 34%. rünnakuprotsent 35. Blokipunkte teeniti 4, servil löödi 2 ässa ja tehti 10 viga.

Täna kell 20.20 kohtuvad meie mehed itaallastega, homme samal ajal Venemaaga.