Kahekordne maailmameister Fernando Alonso saab homme Kanada GP-l kirja oma karjääri 300. vormel 1 etapi. Enam võistlusi on pidanud vaid kolm meest.

"Ma pole ilmselt siin kõige kiirem, aga üldiselt olen ma läbi aegade üks paremaid F1 piloote," sõnas Alonso Kanada GP eel.

36aastane hispaanlane on võitnud oma kaks senist MM-tiitlit 2005. ja 2006. aastal. Ühtekokku on tema arvel 32 etapivõitu, mis on Michael Schumacheri, Lewis Hamiltoni, Alain Prosti, Sebastian Vetteli ja Ayrton Senna järel läbi aegade kuues tulemus.

"Ta jääb alatiseks meie ala üheks suurimaks tegijaks. On privileeg, et olen saanud temaga samal ajal võistelda," jagas valitsev maailmameister Hamilton Alonsole kiidusõnu.

Kõige enam etappe on kirjas Ruben Barichellol, kes on startinud 326 võistlusel. Teist kohta hoiab Jason Button (309), kolmas on Schumacher (308).