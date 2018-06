Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja tunnistas, et pärast eilset ebaõnne on täna üsna emotsioonitu rallipäev. Sardiinia MM-etapi reedesel viimasel kiiruskatsel purunes eestlaste Toyota Yarise radiaator ning mehed katkestasid. Mehaanikud suutsid auto küll uuesti töökorda saada, kuid Tänaku ja Järveoja ajale lisati 10 minutit trahvi.

Täna võitsid nad päeva esimese kiiruskatse, kuid järgmisel kahel enam kiireimate hulka ei kuulutud. Järveoja kinnitas, et plaan on pühapäevaseks punktikatseks rehve säästa. "Pehmete rehvide arv on limiteeritud ja hoiame neid homseks. Siis on punktikatseks värsked rehvid võtta. Täna pidime rajale minema mitte kõige optimaalsema variandiga."

Ott Tänaku ja Martin Järveoja Toyota 12. kiiruskatse järel. (Kaarel Täll)

Järveoja sõnul peab ka punktikatse eel siiski enam-vähem korralikku kiirust näitama, sest üldarvestuses on võimalik veel kaheksandaks tõusta. Kui keegi peaks katkestama, siis ehk veel kõrgemalegi.

Praegu ollakse 11. kohal ja kaheksandal real paiknev WRC2 klassi mees Jan Kopecky on kolme minuti kaugusel. "WRC2 mehed on sihikul. Kolm minutit võtsime juba tagasi, kolm on veel minna. Pool-okei sõiduga võiks nad kinni püüda küll. Kaheksanda koha eest saab juba neli punkti."