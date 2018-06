Kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, kellel laskus aastaid dopingukahtlus, on praegusel hetkel lihtsalt rõõmus, et õiglus võidule pääses.

"On hullemaid asju, mis võib elus olla. Oleks ju veel hullem, kui kellelgi peres oleks tervisehäda. " sõnas eestlanna. "Tihti sisendan endale, et olen nagu kuldkala. Asjad juhtuvad, aga ma ujun edasi, ei süvene sellesse ega lase endale ligi, sest tean, et õiglus pääseb võidule ja aeg parandab haavad ning kõik möödub. Mul on väga hea meel, et rahvusvaheline olümpiakomitee ütles oma lõpliku sõna ja see kinnitas minu varasemaid sõnu."

