Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan peab vigastuse tõttu tänast mängu Marokoga tribüünilt jälgima, kuid peagi loodab mees taas rivis olla.

"Tahaksin ikka kaasa lüüa, aga kahjuks pole see võimalik. Tervis läheb praegu järjest paremaks ja väga hull asi pole," sõnas Klavan Eesti - Maroko mängu poolajal ETV otse-eetris. "Kui oleksin lasknud sel minna ja minna, oleks hullemaks läinud. Õigel ajal sai paus sisse tehtud ja hooaja ettevalmistuseks peaksin mängukorras olema."

Klubi poolt on tal ette antud eraldi treening- ja taastumiskava, mida tuleb jälgida. Lisaks on keskkaitsja pidevalt suhtluses Liverpooli arstidega. "Pean ette kandma, kuidas läheb ja kui on paremaks läinud, siis läheb treeningprogramm raskemaks. Tagasi pean meeskonna juures olema 2. juulil, siis hakkab ettevalmistus peale," sõnas Klavan.



Kuigi Klavanil on Liverpooli meeskonnaga kehtiv leping on Inglismaa meedias ringlemas ka sahinaid, et biitlite sünnilinnaklubi tahab eestlasega koostööd pikendada. Klavan ise seda kommenteerida ei oska.