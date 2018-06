Ott Tänak ja Martin Järveoja hoiavad Sardiina MM-ralli viimase päeva eel üheksandat kohta. Võistluse rikkus eilne viimane kiiruskatse, kui purunes Toyota radiaator. Mehaanikud tegid öötundidel kõvasti tööd ja auto saadi tänaseks taas liikuma. Reeglid näevad siiski ette, et eestlased said 10 minutit trahvi.

Ka Tänakul jagus mehaanikute suunas vaid kiidusõnu: "Mehed tegid suure töö ära," ütles ta tänase rallipäeva lõpus. Kui mehaanikute uneaeg jäi öösel väga lühikeseks, siis Tänak jõudis oma sõnul piisavalt puhata. "Saime magada küll. Eks neid unetunde ole vähem, ühe nädalavahetuse kannatab paari tunniga öös ära küll. Auto kohta tuli teade kell pool kaks öösel, aga sellegi poolest saime puhata."

Kaardilgeja Martin Järveoja. (Kaarel Täll)

Saarlane lisas, et kuigi kõrget kohta enam püüda ei saa, ammutatakse rallilt vajalikku informatsiooni. "Õpime palju, kohati tajun, et me pole nii hästi ette valmistunud, nagu peaks. Avastan ikka veel auto käitumise kohta uusi asju," ütles ta.