„Ma arvan, et mõlemast. Nagu nägite, oli ka Marokol vahe mängijates, kes väljakul olid. Kindlasti on asi ka selles, et tihti me sellise kvaliteediga vastaste vastu ei mängi. Me ei saa mängu tempo ja kiirusega hurraaga kaasa minna. Oleme kord väga hurraaga läinud ja jäime väga hätta.

Tähtis oli mängus püsida ja teadsime, et varem või hiljem suudame ise momente luua. Esimene poolaeg oli neid vähe. Kahju sellest, et me endale rumalad väravad lasime lüüa, eriti see teine. See oli ikka päris hea küpsetamine vastastele. Lõi natuke sellise augu mängu. Aga poolaeg tuli peale ja saime end koguda ja teisel poolajal tuli mängust mäng.

Olin mängu eel päris mures. Enamus meie mängijaid mängivad Eesti või Soome liigas. Minna vastu päris korralikule võistkonnale, kes osaleb MMil… see pole nipsust, et lähen ja mängin. Halb kaotuse puhul nii öelda, aga mul on paljude poiste üle hea meel. Nad olid ülesannete kõrgusel. Kui mõnes jooksuduellis aeglasemaks jääd, siis tihti looduse vastu ei saa. Nad üritasid maksimumi ja me ei ole ühtegi valikmängu mänginud ligilähedaseltki sarnase kaitseliiniga.“

Kas Ats Purje oleks pidanud algkoosseisus olema?

„Pärast seda, kui Mattias Käit vigastada sai, oli ta meil mingi aeg algkoosseisu plaanis, aga niipalju ma mängijaid tunnen ja tean, mis kellegi kvaliteediomadused on. Teeksin praegu sama otsuse. Alguses oli vaja kaitses ka rabada ja Kams on äärepoolikuna selles tugevam kui Ats. Atsi tugevus on pall ja ründes võimaluste tekitamine.“

Kuidas Vassiljev keskpoolikus hakkama sai?

„Kostja sai väga hästi hakkama just liikuvuse osas. Ta on väga tubli kogemustega mängija. Teame tema trumpe palliga mängus, suudab surve all mängida. Kindlasti sõltub tema positsioon väga palju, mis mängijad meil koosseisu on. Kindlasti on hetkel Henri Anier number üks tipuründaja. Tema jõudu ja kiirust on meil ees vaja, et palli säilitada ja rünnakule jõuda, eriti tugevate vastaste vastu. Positiivne, et võimalust Kostjat keskel kasutada ei tohi alahinnata. See annab meile palju võimalusi juurde."

Milline on Purje koht koondises?

„Eks see on kinni mängijas endas, sõltub sellest, kui väga ta tahab koondist esindada, mis tasemel ta mängib ja mis vormis ta on. Tänan kõiki mängijaid, kes siia tulid – paljud võib-olla puhkuse ajast, ülimalt hea meel (et nad tulid). Kui tuleb Madis Vihmann Tammeka mängult koondisse, siis paratamatult Maroko on teine vastane. Mitte midagi halba Tammeka kohta, aga see on reaalsus. Paljud mängisid oma piiri peal. Ka Ats. Kui ta selliseid esitusi teeb, siis tema koht on siin. Kõik sõltub temast endast.“